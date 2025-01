Zeugen gesucht: Wer verdunkelt die Straßenlampen?

In der Gemeinde Affing werden seit geraumer Zeit immer wieder zwei Straßenlampen so manipuliert, dass sie nicht mehr leuchten. Bauamtsleiter Ralf Scherbauer spricht sarkastisch von einem neuen Trend. Spaßig ist der nicht. Im Gegenteil. Höchst ärgerlich und obendrein teuer. Er hofft, dass Zeugenhinweise weiterhelfen, um dieses Phänomen zu stoppen.

Straßenlampe Nummer eins steht an der Affinger Straße in Gebenhofen östlich der Einmündung des Gasslerweges. Dort wurde die Leuchtfläche seit November 2023 schon mehrfach mit schwarzem Spray zugedeckt. Und das „immer wieder“, berichtete Scherbauer am Dienstag im Affinger Gemeinderat und ergänzte: „Das kostet richtig Geld.“

Unbekannter Täter entfernt Sicherung der Straßenlampe

Straßenlampe Nummer zwei befindet sich an der Von-Gravenreuth-Straße in Affing unweit der Einmündung der Friedhofstraße. Seit der Jahreswende hat dort eine unbekannte Person die Sicherung über den Revisionsdeckel entfernt. Der Effekt ist der gleiche wie in Gebenhofen: Die Lampe ist dunkel. Diese Art der Manipulation sei „nicht einmal ungefährlich“, stellte der Bauamtsleiter fest, der diese Vorgehensweise auch an der Straßenlaterne in Gebenhofen schon registriert hat.

Was ist die Ursache? Scherbauer vermutet einen „Klassiker“ hinter dem Phänomen: Die Straßenlampe erhelle Schlafzimmer und da griffen manche offenbar zur Selbsthilfe. Dabei ist das nicht nötig. Der Bauamtsleiter ist in Kontakt mit dem Versorger, der LEW Verteilnetz GmbH (LVN). Diese „finden immer eine Lösung, wenn‘s blendet“, versicherte er. Zum Beispiel mit einem Abdeckblech. Die Kosten von 300 bis 400 Euro müssen allerdings diejenigen bezahlen, die sich weniger Licht wünschen.

Gut vorstellbar, dass die Kostenübernahme der Auslöser ist für die heimlichen Eingriffe in die Straßenbeleuchtung. So einfach hinnehmen will die LVN diese aber nicht mehr. Denn der Aufwand ist groß. Im Fall Gebenhofen war ein Monteur bereits über ein Dutzend Mal vor Ort im Einsatz. „Sie werden es auf jeden Fall zur Anzeige bringen“, berichtete Scherbauer. Auch er hofft darauf, dass die Bürgerschaft die Gemeinde bei der Aufklärung unterstützt. Zeugen sollen sich bei der Gemeindeverwaltung, 08207/9600-0 melden.

Der Bauamtsleiter selbst ist in Gebenhofen bei einer Recherchetour gescheitert. Weil er davon ausgeht, dass der Urheber im Umfeld der betreffenden Straßenlampe wohnt, hat er alle Anwohner abgeklappert. Doch niemand habe etwas gesehen, berichtete Scherbauer.

Unbekannte manipulieren immer wieder Straßenlampen. Im Bereich der Affinger Straße in Gebenhofen wurde die Lampe schon mehrfach schwarz zugesprüht. In der Von-Gravenreuth-Straße in Affing wurde die Sicherung entfernt. Foto: Ralf Scherbauer

