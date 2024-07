Sechs Jahre nach der Rettung: Junger Engländer besucht seinen Knochenmarkspender

Mit breitem Lächeln im Gesicht sitzt Jim Wood in der offenen Küche von Stefan Koppold und dessen Familie in Kühbach. Freudig erzählt der 20-Jährige, der aus Derbyshire südöstlich von Manchester stammt, was er in den vergangenen Tagen erlebt hat: Besuche beim öffentlichen Training des FC Augsburg und in der Münchner Allianz-Arena etwa. Oder das EM-Finale der englischen Fußballnationalmannschaft, das er mit Koppold in der Fanzone in München verfolgte. Ein ganz normaler junger Mann, der Freude am Leben und vor allem am Fußball hat – so scheint es. Doch diese Normalität war für den jungen Engländer bis vor einigen Jahren unerreichbar.

Nicole Simüller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kühbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Knochenmark Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis