Nachhaltigkeitswochen im Landkreis Aichach-Friedberg: Das ist geboten

Ökologisches Putzmittel anrühren, Kleider tauschen, Schokolade herstellen – beim Nachhaltigkeitstag am Freitag, 19. September, soll es laut dem Veranstalter, dem Landratsamt Aichach-Friedberg, vor allem ums Mitmachen gehen. Der Tag markiert den Beginn der Nachhaltigkeitswochen, die bis Freitag, 17. Oktober, laufen. Landrat Klaus Metzger sagte beim Pressegespräch: „Ich freue mich, dass wir für diese Nachhaltigkeitswochen ein richtig gutes Programm haben, für die ganze Alterspalette.“

Im Jahr 2024 war die Nachhaltigkeitsstrategie für den Landkreis im Kreistag gescheitert. Um der Verantwortung in Fragen der Nachhaltigkeit dennoch Rechnung zu tragen, beschloss der Umweltausschuss, einige bereits initiierte Projekte fortzuführen. Zu diesen gehört der Nachhaltigkeitstag, der im vergangenen Jahr zur Zusammenarbeit beim Umweltschutz aufrief.

Nachhaltigkeitstag in Aichach: Die Schokolade steht im Fokus

Michaela Greppmair, zuständig für das Nachhaltigkeitsmanagement im Landkreis, hat für den Nachhaltigkeitstag 2025 mit Akteuren aus dem Landkreis 19 Stationen organisiert. Der Veranstaltungsort ist das Kreisgut Aichach. Vor Ort können Besucherinnen und Besucher unter anderem eine Energieberatung erhalten.

Zwei Auszubildende des Landratsamtes bieten am Nachhaltigkeitstag zudem einen Schokoladenparcours an, der die Teilnehmenden in die Herstellung der Schokolade einführt. Der Weltladen Aichach bringt fair gehandelte Schokolade zur Verkostung mit. Unter den Speisen und Getränken, die das Landratsamt anbietet, ist auch ein Fairtrade-Schokoladen-Steckerleis.

Der Landkreis bewirbt sich um das „Fairtrade-Landkreis"-Zertifikat. Das Kampagnen-Logo darf er jetzt schon nutzen, obwohl er das noch nicht ist.

Greppmair verrät, weshalb beim Nachhaltigkeitstag so viele Schokoladenaktionen geplant sind: Der Landkreis befinde sich in der Bewerbungsphase um die Zertifizierung als Fairtrade-Landkreis. Die Aktionen seien Teil der Bemühungen, um die Bewerbung abgeben zu können. Auf den Infoblättern zur Bewerbung der Nachhaltigkeitswochen prangt das Fairtrade-Logo. Greppmair erklärt: „Das Logo ist das Kampagnenlogo, das man führen darf, wenn man in der Bewerbungsphase ist.“

Kinderschminken und Kleidertausch: Das ist das Programm

Der Arbeitskreis Umwelt der evangelischen Kirche Friedberg lädt am Nachhaltigkeitstag dazu ein, gemeinsam aus alten Notenblättern Gockel zu basteln. Das Bündnis Nachhaltiges Friedberg zeigt Interessierten, wie sie selbst ein umweltverträgliches Putzmittel herstellen können. Die Volkshochschule Aichach-Friedberg bietet eine Kleidertauschbörse an. Die Caritas-Tagesstätte für psychisch Kranke veranstaltet eine Upcycling-Aktion.

Michaela Greppmair (links), Daniela Eder (Mitte) und Landrat Klaus Metzger sind stolz auf das Programm der Nachhaltigkeitswochen.

Es gibt zudem Informationen über die Rettung von Lebensmitteln. Beim Donaumoos-Zweckverband können die Besucherinnen und Besucher sich an einem Quiz versuchen. Für Kinder ist laut Greppmair ebenfalls gesorgt: Sie können sich schminken lassen. Das vollständige Angebot des Nachhaltigkeitstages finden Sie auf der Internetseite des Landratsamtes Aichach-Friedberg unter https://lra-aic-fdb.de/.

Die Nachhaltigkeitswochen machen Betrieben ein Angebot

Daniela Eder sagt, mit den Nachhaltigkeitswochen habe man aber auch die Betriebe als Zielgruppe im Blick. Eder ist Sachgebietsleiterin des Bereichs Wirtschaftsförderung, Regionalmanagement, Klimaschutz und Tourismus am Landratsamt. Sie hofft, dass diese beim Thema Nachhaltigkeit als Multiplikatoren wirken. Im Rahmen der Nachhaltigkeitswochen will sie ihnen und den Verbrauchern ein umfassendes Informationsangebot mit Vorträgen und Webinaren unterbreiten.

Vorträge und Webinare Freitag, 26. September, 9 bis 13 Uhr, Cineplex Aichach: A 3 Wirtschaftsdialog „Nachhaltigkeit ist großes Kino“; für Unternehmen

Dienstag, 30. September, 9.30 bis 11.30 Uhr: Onlinevortrag: Photovoltaik für soziale Einrichtungen

Mittwoch, 1. Oktober, 19 bis 21 Uhr: Solartreff in Obergriesbach im Bürgerhaus Zahling

Dienstag, 7. Oktober, 18 bis 20 Uhr: Vhs-Kurs E25104-01: Erste Schritte zu Ihrer PV-Anlage

Mittwoch, 8. Oktober, 18 bis 20 Uhr: Onlinevortrag: Photovoltaik für Privathaushalte

Mittwoch, 8. Oktober, 18 bis 19.30 Uhr: Webinar E29200-82 „Klima und Mensch – Prof. Dr. Mojib Latif“

Donnerstag, 16. Oktober, 18 Uhr, Landratsamt: „Mein Hausdach finanziert meine Zukunft – die Sonne geht nicht in Rente“; Vortrag zum Thema Photovoltaik mit regionalen Partnern

Eder will den Blick der Unternehmen auf Betriebe lenken, die mit gutem Beispiel vorangehen. Einer davon ist das Aichacher Cineplex-Kino, das als Ökoprofit-Betrieb ausgezeichnet wurde. Aus diesem Grund sei es zum Gastgeber für den Wirtschaftsdialog auserkoren worden. Betreiber Alexander Rusch werde bei der Veranstaltung berichten, wie die Zertifizierung ablief. Außerdem werde es Gelegenheit geben, die neue Wärmepumpe des Kinos anzusehen.

Landrat Klaus Metzger betont, wie unverzichtbar die öffentlichkeitswirksamen Aktionen mit Partnern wie dem Kino seien, um das Interesse der Bürgerinnen und Bürger für Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu wecken: „Es ist ein mühsames Geschäft, aber wir wollen da nicht nachlassen.“