Großbrand in Unterschönbach: Maschinenhalle geht in Flammen auf

Zu einem Großbrand ist es in der Nacht zum Donnerstag in Unterschönbach (Kühbach) gekommen. Dabei ist in der Nacht zum Donnerstag eine landwirtschaftliche Maschinenhalle in Flammen aufgegangen. Zur Brandursache gibt es bislang noch keine Erkenntnisse.

Wie die Polizei auf Anfrage bestätigte, ging die Alarmierung am Mittwoch um 21.40 Uhr ein. Es rückte daraufhin ein Großaufgebot an Feuerwehren nach Unterschönbach aus. Die Einsatzkräfte konnten allerdings nicht mehr viel für das brennende Gebäude tun. Sie mussten sich nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Nord darauf konzentrieren, dass die Maschinenhalle kontrolliert abbrennt und sich die Flammen nicht auf umstehende Gebäude ausbreiten. Letzteres gelang den Einsatzkräften.

Die Löscharbeiten dauerten die ganze Nacht an. Sie sind laut Polizei auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht komplett abgeschlossen. Brandermittler werden den Brandort im Laufe des Tages untersuchen. Bis dahin könnten noch keine Angaben gemacht werden, was die Ursache des im Umkreis weit sichtbaren Feuers anbelangt, sagte eine Polizeisprecherin. Auch die Schadenshöhe könne aktuell nicht beziffert werden.