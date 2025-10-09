Naturversuche am Lech: Mehr Wasser hat positiven Effekt für die Fische

Spätestens, wenn über die Neuverteilung des Wassers im Lech zwischen Gersthofen und Ostendorf (Landkreis Augsburg) 2032 diskutiert wird, geht es um die Frage: Wie viel Wasser landet zukünftig im Lechkanal und wie viel verbleibt im Mutterbett? Um diese Entscheidung mit Fakten begründen zu können, wurde im August und September in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München (TUM) ein Naturversuch an dem Alpenfluss durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen: Mehr Wasser im Lechmutterbett würde den Lebensraum für Fische deutlich verbessern.

So wirkt es sich aus, wenn mehr Wasser den Lech hinunterfließt

Aktuell ist vertraglich festgelegt, dass mindestens zwei Kubikmeter pro Sekunde im Lechmutterbett verbleiben müssen. Insbesondere im Sommer sieht es deshalb so aus, als hätte der Fluss kaum noch Wasser. Der Rest darf in den Lechkanal für die Energieerzeugung fließen, wenn gleich nicht immer nur so wenig Wasser den Lech ab Gersthofen hinunterfließt. Bei den Naturversuchen wurde getestet, wie sich eine höhere Mindestwassermenge von bis zu 19 Kubikmeter pro Sekunde auswirkt. Welche Folgen hat das für den Fluss? „Der Lech entwickelt mehr Verzweigungen, legt tiefe Gumpen an und fließt mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten sein Bett hinab“, berichtet das Vermessungsteam des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth.

Diese höhere Struktur- und Strömungsvielfalt schafft eine höhere Anzahl an Fischhabitaten. Das bedeutet, dass Fische je nach Art und Alter einen Lebensraum finden können, der ihren Ansprüchen im Gewässer gerecht wird. Zum Beispiel benötigt der Huchen größere Fließgeschwindigkeiten und Bereiche mit höheren Wassertiefen, da er in Ausnahmefällen bis zu 150 cm groß werden kann. Wichtig für die Fische ist auch die Durchgängigkeit des Gewässers, damit sie wandern können.

Licca Liber soll den Lech wieder renaturieren und das ökologische Potenzial verbessern

Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth hat mit dem Renaturierungsprojekts Licca liber das Ziel, neben der Stabilisierung der Flusssohle, der Schaffung von zusätzlichem natürlichen Hochwasserrückhalt und Verbesserung der Naherholung, das gute ökologische Potenzial nach europäischer Wasserrahmenrichtlinie und die Standortbedingungen für typische Arten und Lebensräume zu verbessern.

Seit Mai 2025 sind Fachbüros beauftragt, welche für den Abschnitt zwischen dem Lechwehr in Gersthofen und der Einmündung des Lechkanals bei Ostendorf eine Mindestwasserstudie erarbeitet. Diese soll im Rahmen einer Fischhabitatmodellierung ermitteln, welcher Mindestabfluss im Lechmutterbett zu einer Verbesserung der gegenwärtig mäßigen Bedingungen für die Fische führt. Die Naturversuche unterstützen dabei das Modell, in dem gemessene Abflüsse als Validierung herangezogen werden und Vor-Ort-Beobachtungen einfließen.