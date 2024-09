Auch beim Sterben wird gelacht: So wichtig ist die Hospizbegleitung

Das Thema wird wohl für die meisten von uns einmal akut werden. Schließlich schwinden früher oder später die Kräfte, während die Gebrechen gravierender werden. Dann bleibt als hilfreicher Begleiter auf den letzten Schritten in diesem Leben oftmals nur die Unterstützung durch speziell dafür geschulte Fachleute, Hospizbegleier. Und auf dem Gebiet sieht es ganz offensichtlich im Landkreis Aichach-Friedberg gut aus.

Bei der offiziellen Auftaktveranstaltung für das Netzwerk Hospiz und Palliativ Care am Mittwoch im Kreisgut in Aichach war beispielsweise davon die Rede, dass 105 Helferinnen und Helfer bereitstehen. Sie wurden für die Begleitung Sterbender qualifiziert und versehen diesen Dienst ehrenamtlich – also ohne Vergütung.

Landrat Klaus Metzger betonte, diese Aufgabe sei in „Wert und Wertigkeit“ nicht hoch genug einzuschätzen. Er erinnerte daran, dass sich der Kreisentwicklungsausschuss einstimmig für das Netzwerk Hospiz und Pallativ Care entschieden hatte. Damit wolle man nun alle beteiligten Organisationen zusammenbringen und auf diese Weise der viel beklagten Kälte in unserer Gesellschaft durch gemeinsames Tun entgegentreten.

Gertrud Hitzler, Bürgermeisterin in Aindling und Vorsitzende des Kreiscaritasverbands, betonte, jeder werde mit dem Thema Sterben konfrontiert. Es gelte, Fachleute, Angehörige und nicht zuletzt die Betroffenen selbst zusammenzubringen. Hitzler zog dieses Fazit: „Jeder Mensch hat das Recht auf eine respekt- und würdevolle Begleitung am Ende des Lebens.“

Eine Frau mit Brustkrebs will keine weiteren Therapien mehr

Christine Neukäufer, die Koordinatorin des Netzwerks, erzählte eine Fallgeschichte, wie sie sich tagtäglich ereignen kann. Da wurde bei einer Frau mit Jahrgang 1949 Brustkrebs festgestellt. Der Tumor wurde entfernt, doch dann kam es zu einem schweren Rückfall mit Metastasen in der Lunge. Die Frau entschied: Abbruch der Chemo, keine weiteren Therapien mehr. Ehemann und die beiden Söhne fühlen sich überfordert mit der Betreuung, die Enkelkinder leiden sehr unter der Situation.

Nun kamen verschiedene Personen zu Wort und schilderten ihre Aufgaben und Erfahrungen. Ein Aichacher Arzt ging auf Medikamente und Hilfsmittel ein. Wichtig sei vor allem, den Patienten die Angst zu nehmen. Eine Vertreterin des AAPV (Allgemeinde Ambulante Palliative Versorgung) berichtete davon, dass ihr Dienst 24 Stunden am Tag erreichbar sei und Schweigepflicht und Datenschutz gewährleistet würden. Außerdem entstehen den Patientinnen und Patienten dadurch keine Kosten.

Eine Hospizbegleiterin ließ wissen: „Es wird bei uns viel gelacht“ – trotz des ernsten Themas Sterben. Sie und ihre Kolleginnen würden helfen, unabhängig davon, woran der Leidende glaubt: „Es geht hier um Leben bis zum Schluss und nicht ums Sterben.“

Eine Oberärztin, die in den Krankenhäusern Aichach und Friedberg ihren Dienst versieht (“Ich kümmere mich um die Palliativ-Patienten“) schilderte ihre Arbeit so: „Wir können nicht mehr heilen, aber wir können eine ganze Menge für sie tun.“ Etwa in Form einer Schmerztherapie. Auch der SAPV (Spezialisierte Ambulante Pallitive Versorgung) als Ergänzung zum AAPV sei immer erreichbar. Der ambulante Pflegedienst bietet beispielsweise Ergotherpie und Lymphdrainage an.

Im Landkreis gibt es drei Beratungsbüros für die Pflege

Im Landkreis sind in Mering, Friedberg und Aichach Beratungsbüros für die Pflege eingerichtet. Ein Aufenthalt in einem Pflegeheim stellt meistens die letzte Station dar. Dort stehen unter anderem Wundversorgung, Atemunterstützung und Schmerztherapien auf dem Programm.

Die Bürokratie beklagte der evangelische Pfarrer Harald Baude, der dazu riet, die Klagen Gott vorzubringen. Eine muslimische Seelsorgerin berichtete davon, dass eine Übereinstimmung im Kulturkreis dazu diene, Vertrauen herzustellen. Verschiedene Politiker hatten sich Zeit genommen für diese zweistündige Veranstaltung, auch die Kirchen waren vertreten. Und nicht zuletzt verdeutlichte die Anwesenheit einer großen Zahl von Privatpersonen das große Interesse an palliativer Betreuung. Und das war der Sinn dieses Treffens.