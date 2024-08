Diese Anbieter kommen am 12. September zum ersten Wochenmarkt nach Aindling

Eingelegter Schafskäse, gefüllte Oliven, Honig und Käse aus der Nachbarschaft und frisches Obst, Gemüse und Eier direkt vom Erzeuger: all das soll es ab dem 12. September wöchentlich am Marktplatz in Aindling geben. An jenem Donnerstag fällt der Startschuss für den ersten Wochenmarkt in der Marktgemeinde. Fünf Anbieter wollen bei der Premiere mit dabei sein, weitere Stände sind jederzeit willkommen. Auf der Wunschliste der Organisatoren stehen noch weitere Produkte.

