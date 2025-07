Wohnungen in Aichach und eine Heilpraktikerin in Algertshausen

Ein Dreispänner soll auf einem freien Grundstück an der Schrobenhausener Straße in Aichach gebaut werden. Die Voranfrage war neben einer ganzen Reihe weiterer Bauangelegenheiten Thema in der jüngsten Sitzung des Aichacher Bauausschusses. Der Dreispänner mit jeweils einer Wohneinheit soll gut 18,5 Meter lang und 10,20 Meter breit werden. Geplant sind zwei Vollgeschosse sowie ein Dachgeschoss mit Satteldach. Die nötigen Stellplätze können nachgewiesen werden. Der Ausschuss hatte keinerlei Einwände.

Ja zu Wohnungen an der Prieferstraße: Ebenfalls einstimmig erteilte der Ausschuss einem Bauantrag für ein Mehrfamilienhaus an der Prieferstraße sein Einvernehmen. Auf dem Grundstück soll ein Gebäude abgerissen und von einem Neubau mit Tiefgarage, drei Vollgeschossen und einem Mansarddach ersetzt werden. Acht Wohnungen mit mehr als 50 Quadratmetern Fläche sind geplant.

Keine drei Vollgeschossen in Zell

Nein zu Einfamilienhaus in Zell: Abgelehnt hat der Bauausschuss dagegen einen Bauantrag für ein Einfamilienhaus auf einem Hanggrundstück an der Haunswieser Straße in Griesbeckerzell. Das Obergeschoss sollte in Richtung Süden verkürzt und nach Osten hin verlängert werden. Das Problem in den Augen der Bauverwaltung war die Kniestockhöhe von etwa 3,10 Meter. Dadurch würde laut Ulrich Egger vom Bauamt ein zusätzliches Vollgeschoss entstehen. Bisher gebe es in dem Gebiet nur Häuser mit zwei Vollgeschossen mit Dachgeschoss.

Marc Sturm von der Freien Wählergemeinschaft (FWG) hielt das Haus durchaus für vertretbar. Von der Hauptstraße aus sei die dreigeschossige Wirkung nicht zu sehen. Bettina Stief, ebenfalls FWG, ergänzte, in Griesbeckerzell gebe es wegen der Hanglagen fast kein Haus, das nicht dreigeschossig wirke. Bauamtsleiterin Carola Küspert gab zu bedenken, dass das Haus für nachfolgende Bauvorhaben als Referenzobjekt dienen könnte. „Für ein Referenzobjekt spielt es keine Rolle, von wo aus man es sieht“, sagte sie. Bürgermeister Klaus Habermann plädierte ebenfalls dafür, den Antrag abzulehnen. Sonst sei abzusehen, dass sich andere „daran hochziehen“.

Einige pochen auf Gleichbehandlung

Peter Meitinger (CSU) erinnerte daran, dass erst vor Kurzem ein anderes Bauvorhaben an der Haunswieser Straße abgelehnt worden sei. Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann (CSU) sprach sich wegen dieser vorangegangenen Ablehnung dafür aus, einheitlich zu verfahren, „damit der Bürger die Entscheidung nachvollziehen kann“. Er wollte den Antrag ablehnen und das Landratsamt entscheiden lassen. Mit 4:7 Stimmen wurde dem Bauantrag das Einvernehmen verweigert.

Heilpraktische Praxis: Eine heilpraktische Praxis soll in Algertshausen im Keller eines Hauses an der Eisenerzstraße eingerichtet werden. Neben einem Behandlungsraum sind ein Empfangsbereich sowie ein Lager- und Büroraum sowie ein Kunden-WC geplant. Weil Behandlungen nur nach Terminvereinbarung stattfinden, sind keine zusätzlichen Stellplätze erforderlich. Die Betreiberin der Praxis wohnt vor Ort und ist alleine tätig. Der Bauausschuss hatte keine Einwände gegen die Nutzungsänderung.

Stadt verzichtet auf Klage wegen Außentreppe

Keine Klage wegen Außentreppe: Der Umbau eines Einfamilienhauses in ein Zweifamilienhaus an der Kolpingstraße in Oberbernbach war schon Thema vor dem Verwaltungsgericht Augsburg. Das Gericht legte die Baugrenzen fest. Das Bauvorhaben an sich ist mittlerweile genehmigt. Die Baugrenze würde aber eine zwischenzeitlich beantragte Außentreppe nicht einhalten, weshalb der Bauausschuss seine Zustimmung verweigert hat. Das Landratsamt sieht die Treppe dagegen als ein untergeordnetes Bauteil an. Das gemeindliche Einvernehmen wurde ersetzt. Die Stadt hätte nun den Klageweg beschreiten können. Der Bauausschuss war sich aber mit 11:0 Stimmen einig, darauf zu verzichten.