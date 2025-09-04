Icon Menü
Neue Stromleitungen in Todtenweis: St.-Ulrich-Straße zwei Tage gesperrt!

Todtenweis

Neue Baustelle in Todtenweis

In Todtenweis ist für zwei Tage die St.-Ulrich-Straße gesperrt. Dort werden neue Stromleitungen verlegt.
Von Sofia Brandmayr
    • |
    • |
    • |
    In Todtenweis werden in der St.-Ulrich-Straße neue Stromkabel verlegt.
    In Todtenweis werden in der St.-Ulrich-Straße neue Stromkabel verlegt. Foto: Sofia Brandmayr

    Eine neue Baustelle gibt es in Todtenweis. Diesmal ist die St.-Ulrich-Straße ab dem Heimatmuseum Richtung Rumerberg total gesperrt.

    In dem Bereich werden neue Stromkabel verlegt. Weil wegen vieler Fotovoltaik-Anlagen und höherem Energiebedarf in den Haushalten immer mehr Strom durch die Leitungen fließen muss, werden größere Leitungen verlegt. Die Leerrohre für die Stromkabel an dieser Kreuzung müssen um einen Schacht herumgelegt werden, was eine Sperrung der Straße erfordert.

    Sperrung am Donnerstag und Freitag

    Die Arbeiter der Firma Elektrotechnik Späth sind bemüht, die Sperrung so kurz wie möglich zu halten. Eigentlich sollte die Sperrung nur für Donnerstag und Freitag gelten. Für Verzögerungen sorgen Autofahrer, die versuchen, die ausgeschilderte Umleitung zu umfahren und an der Baustelle landen.

