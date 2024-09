In Anwalting ist ein Kälberstall geplant: Wo passt er am besten hin?

Am Anwaltinger Ortsrand plant ein Landwirt den Bau eines Kälberstalles. Gedacht ist er für die Aufzucht von 160 Kälbern. Bevor er einen Bauantrag stellt, möchte der Landwirt ausloten, ob sein Vorhaben genehmigungsfähig ist. Er selbst schlägt zwei mögliche Standorte vor.

Der Stall mit Mistlege soll 72 Meter lang und zwölf Meter breit werden. Darin möchte der Landwirt 160 Kälber auf Stroh aufziehen, bis sie sogenannte Fresser geworden sind. Dabei handelt es sich um Kälber, die entwöhnt sind, mit Grobfutter weiter gemästet werden können und ein Lebendgewicht von 200 bis 250 Kilogramm erreicht haben. So viel steht bereits fest. Beim Standort zeigt sich der Landwirt aber offen.

Zur Debatte stehen für ihn zwei Bereiche am Auerweg: einer im Anschluss an die Bebauung und der zweite etwas weiter nördlich davon. In beiden Fällen handelt es sich um den Außenbereich. Das ist genehmigungsrechtlich kein Problem: Denn als landwirtschaftliches Vorhaben ist der Kälberstall privilegiert. Der Affinger Bauausschuss gab in seiner jüngsten Sitzung nun ein Votum zu den beiden möglichen Standorten ab.

Ein Standort für den Kälberstall tangiert eine mögliche Nordumfahrung

Die Verwaltung signalisierte, dass mit beiden Varianten Einverständnis besteht. Der Ausschuss selbst war sich nicht ganz einig. Bürgermeister Markus Winklhofer berichtete im Nachgang der Sitzung, dass alle Gremiumsmitglieder mit dem ortsnahen Standort gut leben können. Beim etwas weiter entfernten Standort, ergab die Abstimmung ein 4:3. Damit bleiben beide Optionen im Spiel.

In der laut Winklhofer sachlichen Diskussion ging es vor allem darum, dass der entferntere Standort die mögliche Trasse einer geplanten Affinger Nordumfahrung tangieren würde. Zumindest im Bereich einer Zuwegung. Er selbst vertrat den Standpunkt, es sollte nicht ohne Not weiter weg vom Ort gebaut werden. Das letzte Wort hat ohnehin das Landratsamt. Es muss die Bauvoranfrage des Landwirtes zudem nach immissionsschutzrechtlichen Gesichtspunkten prüfen.

Dem Bauausschuss lag zudem der Antrag für ein weiteres landwirtschaftliches Projekt vor. Dabei handelt es sich um die Errichtung einer Mehrzweckhalle an der Augsburger Straße in Mühlhausen. Das Gremium erteilte einstimmig das gemeindliche Einvernehmen mit dem 83 mal 30 Meter großen Gebäude, in dem Geräte, Maschinen und landwirtschaftliche Erzeugnisse untergebracht werden sollen. Auch dieses Vorhaben ist privilegiert.

Landwirtschaft zum Dritten: Auf einem Grundstück in der Nähe der Rehlinger Straße in der Gemarkung Anwalting sind bereits eine Wagenremise, die Verlängerung einer Maschinenhalle und die Errichtung eines Bullenmaststalles mit Jauchegrube genehmigt. Nun soll noch ein Wohnhaus mit Doppelgarage dazukommen. Auch hier signalisiert der Bauausschuss einstimmig das gemeindliche Einvernehmen.

Nach dem Hochwasser: Der Tower am Flughafen wird erweitert

Ein weiterer Bauantrag betraf den Flughafen. Dort ist ein erdgeschossiger Erweiterungsbau für den Tower geplant. Gedacht ist er für zwei Technikräume, die jeweils westlich und östlich des bestehenden Treppenhauses gebaut werden sollen. In ihnen soll künftig laut Winklhofer etwa der Server für die Computeranlage untergebracht werden. Der Hintergrund ist das Hochwasser von Anfang Juni. Die Technikräume waren bislang im Keller des Towers untergebracht. Dieser hatte bei den Fluten jedoch nicht standgehalten. Auch hier gab es laut Winklhofer ein klares Ja vom Bauausschuss.