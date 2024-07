Kreis macht Weg für Bus von Aichach zu Dachauer S-Bahnhöfen frei

Der Landkreis steuert beim ÖPNV um und fährt dabei zweigleisig. Einerseits sind die Kreispolitiker bereit, für neue Angebote und deutliche Verbesserungen mehr Geld in die Hand zu nehmen. Davon profitieren vor allem München-Pendler aus dem Wittelsbacher Land. So soll die MVV-Schnellbuslinie X732 von Dasing entlang der A8 zum Bahnknoten in München-Pasing auch über 2025 hinaus laufen. Der Kreis nimmt dafür Mehrkosten von über 100.000 Euro im Jahr in Kauf. Jetzt hat der Entwicklungsausschuss zudem den Weg frei gemacht, dass die MVV-Regionalbuslinie 704 bis zum Bahnhof in Aichach verlängert werden kann.

