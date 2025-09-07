Neuer Aichacher Stadtkaplan Benny Kurian tritt seinen Dienst an

Seine ersten Messen hat Aichachs neuer Stadtkaplan Benny Kurian schon gehalten. Der 52-Jährige ist zusammen mit Mesner Martin Ruhland bereits auf den Kirchturm der Stadtpfarrkirche gestiegen und hat auch schon einen Blick auf einige der Filialkirchen der Pfarreiengemeinschaft geworfen. Bei einem Rundgang hat er sich auch schon einen ersten Eindruck von Aichach verschafft. Ein straffes Programm für die ersten Tage, denn Kurian ist erst seit 1. September als neuer Kaplan in der Paarstadt.
Aichach
