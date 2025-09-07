Icon Menü
Neuer Stadtkaplan Benny Kurian nimmt seine Arbeit in der Pfarreiengemeinschaft Aichach auf.

Aichach

Neuer Aichacher Stadtkaplan Benny Kurian tritt seinen Dienst an

Der 52-jährige Priester aus Indien ist seit 2019 in Deutschland. Seit einer Woche arbeitet er in Aichach. Sein erster Eindruck von der Stadt und den Menschen ist sehr positiv.
Von Gerlinde Drexler
    Benny Kurian ist seit Anfang September Kaplan in Aichach.
    Benny Kurian ist seit Anfang September Kaplan in Aichach. Foto: Gerlinde Drexler

    Seine ersten Messen hat Aichachs neuer Stadtkaplan Benny Kurian schon gehalten. Der 52-Jährige ist zusammen mit Mesner Martin Ruhland bereits auf den Kirchturm der Stadtpfarrkirche gestiegen und hat auch schon einen Blick auf einige der Filialkirchen der Pfarreiengemeinschaft geworfen. Bei einem Rundgang hat er sich auch schon einen ersten Eindruck von Aichach verschafft. Ein straffes Programm für die ersten Tage, denn Kurian ist erst seit 1. September als neuer Kaplan in der Paarstadt.

