„Bowls & More“ feiert in Aichach Neueröffnung mit erweitertem Angebot

Bunte Salat- und Reisschüsseln, die mit Früchten, Gemüse, Käse, Hummus oder auch Fleisch kombiniert und mit verschiedenen Dressings serviert werden, gibt es ab sofort wieder in der Aichacher Innenstadt. Der kleine Laden „Bowls & More“ wagt einen Neuanfang in der Passage am Stadtplatz. Im April 2023 hatte das Geschäft bereits einmal für sechs Wochen geöffnet, danach mussten die Betreiber es aus privaten Gründen schließen. Mit bewährten und neuen Ideen sollen jetzt wieder Kunden angezogen werden.

