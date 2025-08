Das Gedächtnis der Gemeinde: Wie sieht es im Gemeindearchiv aus?

Nach Todtenweis (2005) und Aindling (2018) kann jetzt auch die Gemeinde Petersdorf seit Jahresbeginn 2025 ein geordnetes Gemeindearchiv vorweisen. Damit erfüllen alle drei Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Aindling diese Pflichtaufgabe unter optimalen Bedingungen. Interessierte können sich dort am Samstag und Sonntag, 9. und 10. August, einmal umschauen.

Schon bei der Planung des neuen Gemeindezentrums an der Aichacher Straße, in dem sich seit 2012 auch das Rathaus befindet, wurde im Dachgeschoss ein großer Archivraum eingeplant, der auch für zukünftiges Material ausreichend Platz bietet. Dort lagerte das Archivgut aber bis 2022 ungeordnet in Aktenordnern oder als lose Papierbündel in Umzugskartons.

Im Archiv finden sich Unterlagen zu einem kirchlichen Streit

2023 bildete sich ein Archiv-Aufbauteam unter Mitwirkung der Gemeinderätin Angela Eichhorn, Altbürgermeister Josef Thrä und Kreisarchivpfleger Franz Riß aus Todtenweis. Es sichtete und erfasste alle über 30 Jahre alten Akten, Urkunden, Rechnungen und Pläne. Zunächst mussten jedoch aus allen Unterlagen die Metallteile wie Büro- und Heftklammern entfernt und die Aktenordner aufgelöst werden. Die Schriftstücke wurden nach dem Einheitsaktenplan für die bayerischen Gemeinden sortiert und danach in säurefreien Archivkartons gegeben.

Neben dem Archivbestand der im Zuge der Gebietsreform zum 1. Mai 1978 gebildeten Einheitsgemeinde Petersdorf wurde das Archivgut der bis dahin bestehenden vier Gemeinden Alsmoos mit Gebersdorf, Petersdorf mit Appertshausen und Indersdorf, Schönleiten und Willprechtszell mit Axtbrunn in eigenen Beständen erfasst.

Sie haben das Petersdorfer Gemeindearchiv aufgebaut (von links): Altbürgermeister Josef Thrä, Kreisarchivpfleger Franz Riß und Gemeinderätin Angela Eichhorn. Foto: Dietrich Binder

Obwohl bereits bei der Bildung der politischen Gemeinden in Bayern im Jahr 1818 in einem Gemeindeedikt festgelegt wurde, welche Aufzeichnungen der Bürgermeister zu führen und aufzubewahren hatte, haben sich in der Regel nur sehr wenige Schriftstücke aus dem 19. Jahrhundert erhalten. Die Dorfbürgermeister hatten ihre Amtsgeschäfte zu Hause erledigt und ihre Unterlagen dort auch aufbewahrt. Das älteste Schriftstück des Gemeindearchivs ist eine Urkunde, die 1824 anlässlich eines Streites um die Abhaltung der Gottesdienste in den Kirchen von Petersdorf und Eisingersdorf ausgestellt wurde. Den Streit beendete das Generalvikariat Augsburg.

Alle Bestände wurden analog in einem Findbuch und digital in einer Excel-Tabelle erfasst und alle Schriftstücke können auf diese Weise schnell abgerufen werden. Das Archiv ist nicht nur das Gedächtnis der Gemeinde, sondern sicherlich auch Fundgrube für die Familienforschung und Ortsgeschichte sowohl der seit 1978 bestehenden Einheitsgemeinde als auch der vier genannten Altgemeinden.

Besichtigung: Das Archiv kann im Rahmen des am Samstag, 9. August, stattfindenden Dorffestes der Freiwilligen Feuerwehr im Anschluss an die Ehrungen von 19.30 bis 20.30 Uhr und am Sonntag im Rahmen der Fahnenweihe des Krieger- und Soldatenvereins Petersdorf von 13 bis 14 Uhr besichtigt werden. Mit der Präsentation des Archivs für die Öffentlichkeit ist auch eine kleine Bilderausstellung im Sitzungssaal des Rathauses verbunden, in der aus der Bildersammlung zwei Luftbild-Serien des Gemeindegebietes und seiner Ortsteile aus den Jahren 1956 und 2005 gezeigt werden.