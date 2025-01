Kommandantenposten: Endet die Hängepartie bei der Aichacher Feuerwehr?

Seit über drei Jahren dauert eine Hängepartie bei der Freiwilligen Feuerwehr Aichacher an. Die Wehr verfügt über keinen regulär gewählten Kommandanten. Außerdem traten im Verein immer wieder interne Differenzen zutage. Werner Mayer wurde im November 2021 als Notkommandant eingesetzt. Was als Interimslösung gedacht war, zog sich hin. Am Dienstag, 4. Februar, soll in der Mitgliederversammlung nun endlich wieder ein „richtiger“ Kommandant gewählt werden. Wer wird es sein?

