Umstrukturierung in Verwaltung: Affing hat die Chance, dass endlich Ruhe einkehrt

Die Amtszeit von Bürgermeister Markus Winklhofer, der 2015 offiziell in dieses Amt gewählt worden ist, ist geprägt Personalsorgen. Es gab seither immer wieder Wechsel, immer wieder Engpässe. Eine kontinuierliche Arbeit in der Gemeindeverwaltung war damit nicht möglich. Das war häufig der Grund dafür, dass manches nicht so (schnell) lief, wie es sollte oder sich der Gemeinderat vorstellte. Dieser wiederum war es trotzdem leid, immer wieder die gleiche Begründung zu hören. All das sorgt seit vielen Jahren für Anspannungen und Auseinandersetzungen. Es wird Zeit, dass das ein Ende hat.

