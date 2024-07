Noch einmal Mittelalter: So feiert Pöttmes am Sonntag

Noch einmal Zeitreise, noch einmal Mittelalter: Die Marktgemeinde Pöttmes feiert an diesem Sonntag weiter in historischem Ambiente ein historisches Datum: den 700. Geburtstag der Verleihung des großen Marktrechtes an Heinrich von Gumppenberg. Seit Freitag ist Pöttmes ins Mittelalter eingetaucht. Heute ist der letzte Tag des Historischen Marktfestes und da ist noch einmal einiges geboten.

Das Fest startet bereits um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter und Paul, den die Gruppe Audite Gentes musikalisch gestaltet. Für alle, die die Gelegenheit nutzen wollen, heute in Pöttmes vorbeizuschauen: Der Eintritt für diesen einzelnen Tag ist verbilligt. Erwachsene zahlen am Sonntag nur fünf Euro.

Das Publikum erwartet auch am letzten Tag des Festwochenendes zwischen dem Oberen und dem Unteren Tor ein buntes Angebot, für das 60 Stände und Akteure sorgen.

So sieht das Festprogramm am Sonntag aus

10 Uhr: Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter & Paul mit Audite Gentes

11 Uhr: Einzug auf den Marktplatz mit dem Spielmannszug aus Lauingen, Standkonzert auf dem Marktplatz

11.45 Uhr: Tanz der Pöttmeser Schule

12.15 Uhr: Hexereien mit Beltana

13 Uhr: Tanz der Neuburger Hoftänzer

13.30 Uhr: Aufstellung zum historischen Umzug am Schlossgarten (Schießstatt – Umgehungsstraße)

14 Uhr: Historischer Festumzug: Schlossgarten, Aichacher Straße, Schrobenhausener Straße, Von-Gumppenberg-Straße, Kirchplatz, Erdweg, Marktplatz

14-17 Uhr: Lederbeutelnähen

16.30 Uhr: Tanz der Neuburger Hoftänzer

17 Uhr: Flugshow der Falknerei Kühnle

18 Uhr: Zaubertrankbrauen mit Beltana

19 Uhr: Zigeunertanz Ahsas Welt

19.30 Uhr: Jagdhornbläser, Trommler und Marktwachen verkünden das Ende des Festes

20 Uhr: Festende

Was sonst noch wichtig ist beim Historischen Marktfest

Lagerleben: Es können die Lager mehrerer Gruppen bewundert werden, darunter die Gumppenberger Ritter, die Wittelsbacher Drachenschützen, der Landsknechtstross 1504, die Reichsfreiherren des Heiligen Römischen Reiches, die Hofbergritter aus Schiltberg sowie die Freunde des Mittelalters aus Aichach.

Essen: Das Essensangebot reicht von Rahmfladen und Rehragout über Wild-, Roll- und Spießbraten sowie g'rupfte Sau bis hin zu Schupfnudeln, Ritterwürsten und Kartoffelspiralen oder Crêpes.

Kinderangebot: Im Kinderhof neben dem Unteren Tor werden unter anderem mittelalterliche Spiele, Hau-den-Lukas, ein kleines Ritterlager, Kinderschminken und ein Glücksrad angeboten. Das Jugendparlament beteiligt sich an der Johanneskapelle ebenfalls mit Kinder- und Jugendspielen. Vor dem Rathaus steht ein historisches Karussell. Im Handwerkerhof gibt es eine Mosaik-Mitmachwerkstatt oder Lederbeutelnähen, auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus eine Eulenstunde und Spiele.

Parken: Parkplätze sind unter anderem auf dem Volksfestplatz sowie an den Supermärkten zu finden.

Toiletten Die Toilette im Rathaus ist geöffnet. Toilettenwagen stehen gegenüber vom Rathaus und am Erdweg.

Fahrräder/Hunde Auf dem Festgelände sind keine Fahrräder und E-Bikes zugelassen. Hunde sind erlaubt. Die Veranstalter bitten aber aufgrund negativer Erfahrungen in der Vergangenheit zu prüfen, ob ihre Mitnahme wirklich nötig ist. Hundekotbeutel sind an den Eingängen auf Nachfrage verfügbar. (jca/nsi)