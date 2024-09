Feuer oder Wasserschaden? Im Notfall springen Heimatmuseen füreinander ein

Die Museen im Landkreis Aichach-Friedberg beabsichtigen, sich bei einem Notfall gegenseitig zu unterstützen. Dass das notwendig sein kann, zeigt der Brand der Herzogin Anna Amalia Bibliothek 2004 in Weimar. Drei Jahre später wurde in Weimar erstmals ein Notfallverbund für Museen gegründet. Einen solchen gibt es jetzt auch im Landkreis Aichach-Friedberg.

Die Initiative ging laut Mitteilung des Landratsamtes von Kreisheimatpflegerin Susanne Kühnlein-Vollmar aus. Unterstützung erhielt sie von Bezirksheimatpfleger Christoph Lang. Die Initiatorin sagt: „Museen, insbesondere Heimatmuseen, spielen eine entscheidende Rolle bei der Bewahrung und Vermittlung von kulturellem Erbe und vor allem von lokaler Geschichte.“ Mit dem Notfallverbund würden die Häuser sensibilisiert für die Themen Notfallplanung und Prävention. Ein wichtiger Aspekt seien zudem die Vernetzung der Museen untereinander und die Kontakte zu offiziellen Stellen, die Fragen zur Bewahrung und Rettung von Kulturgut beantworten könnten. Hier nennt Kühnlein-Vollmar die Bezirks- und Landesheimatpflege, die Landesstelle für nicht staatliche Museen oder das Landesamt für Denkmalpflege.

Museen erarbeiten jetzt Notfallpläne mit den Feuerwehren

Bei einem Termin im Landratsamt haben Bürgermeister, Vereinsvorstände und Privatpersonen, die in Museen engagiert sind, den Notfallverbund unterschrieben. Ziel des Notfallverbundes ist es der Mitteilung zufolge, sich bei Bedarf im Notfall mit Material und Personal gegenseitig zu unterstützen. Ein Beispiel ist die Bergung und Sicherung von Kulturgut bei Feuer oder Überschwemmung. Sich gemeinsam präventiv auf einen Notfall vorzubereiten und Erfahrungen auszutauschen, ist ebenfalls ein wichtiger Punkt. In den nächsten Monaten erarbeiten die Museen individuell nun Notfallpläne in Zusammenarbeit mit den lokalen Feuerwehren.

Bürgermeister und Museumsvertreter haben einen Not-Verbund für Museen im Landkreis Aichach-Friedberg unterzeichnet. Bei einem Notfall wollen sich die Museen gegenseitig unterstützen. Foto: Teresa Wörle, Landratsamt

Landrat Klaus Metzger zeigte sich stolz über den neuen Notverbund. Ihn unterzeichneten außerdem Initiatorin Kühnlein-Vollmar, die Bürgermeister Klaus Habermann (Aichach), Roland Eichmann (Friedberg), Florian A. Mayer (Mering), Andreas Wiesner (Dasing), Konrad Carl (Todtenweis) und Mirko Ketz (Pöttmes) sowie Sabine Jakob vom Vollzugmuseum JVA Aichach, Anstaltsleiter Wilfried Schmalzbauer, die Vorsitzende der Fördervereins Heimatmuseum Pöttmes Mary-Ann Stotko, Georg-Martin Ziegler und seine Mutter vom Apokalyspe Museum Sulzbach und die Leiterin Stadtmuseum Aichach Sarah Schormair. Unterstützt wird der Verbund auch vom Vorsitzenden des Heimatvereins Derching, Leonhard Knauer, sowie Christoph Lang, die nicht anwesend sein konnten. (AZ)