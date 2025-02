Die Feuerwehr Oberbachern hat einen neuen Vorsitzenden

Zur größten Aufgabe der Freiwilligen Feuerwehr Oberbachern (Markt Inchenhofen) zählte Kommandant Christian Karl die gemeinsame Truppmannausbildung mit der Freiwilligen Feuerwehr Sainbach. Alle Teilnehmer hätten bestanden, teilte er bei der Jahreshauptversammlung mit. Bei den Neuwahlen wurde der Kommandant in seinem Amt bestätigt. Neuer Vorsitzender des Vereins ist Michael Heinrich. Thomas Baur, der das Amt seit 2019 innehatte, ließ sich nicht mehr aufstellen.

Zum zweiten Vorsitzenden wurde einstimmig Leonhard Gamperl gewählt. Der bisherige Stellvertreter Christian Höger stellte sich nicht mehr zur Wahl. Ebenfalls neu in der Vorstandschaft der Feuerwehr Oberbachern ist Anna Gamperl als Schriftführerin. Leonhard Egger hatte das Amt als Schriftführer abgegeben. Schatzmeisterin bleibt weiterhin Marion Baur. Als zweiter Schatzmeister und Beisitzer war bisher Michael Lapperger im Einsatz. Beides übernimmt künftig Moritz Egger. Als Zeugwart und Beisitzer wurde Michael Rieblinger gewählt. Nachfolger von Kassenprüfer Anton Heinrich ist Leonhard Egger. Zweite Kassenprüferin bleibt Julia Baur.

Insgesamt hielt die Oberbachener Wehr 16 Übungs- und Schulungsabende ab. Es fanden weitere acht Übungen statt. Im vergangenen Jahr gab es eine Alarmierung, die Freiräumung einer Straße durch Äste. Wie jedes Jahr beteiligten sich die Feuerwehr bei der Absperrung beim Leonhardiritt. Heuer nimmt sie am historischen Marktfest Ende Juli in Inchenhofen teil. Am Feuerwehrhaus ist eine Erneuerung des Spielplatzes angedacht. Bürgermeister Toni Schoder hob die gute Ausbildung der aktiven Feuerwehrler hervor und stellte dem Verein neue Spinde in Aussicht