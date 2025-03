Inchenhofen hofft auf einen eigenen Supermarkt

In verschiedenen Nachbarorten sind im Laufe der vergangenen Jahre Supermärkte aus dem Boden gewachsen. Dem Beispiel von Aindling, Affing und Motzenhofen in der Gemeinde Hollenbach will Inchenhofen folgen. In der ersten von drei Bürgerversammlungen im Feuerwehrhaus in Oberbachern sprach Bürgermeister Toni Schoder dieses Thema an, nicht zum ersten Mal bei der Gelegenheit. Konkrete Aussagen konnte er nicht machen, er versicherte aber: „Es gibt positive Signale, ich bin vorsichtig optimistisch. Wäre ein guter Schritt für uns.“ Schließlich habe die Bäckerei in Inchenhofen Ende 2024 ihre Türen geschlossen.

Die Finanzen streifte Schoder kurz. Er geht davon aus, dass die Kreisumlage stetig steigen werde, im laufenden Jahr musste die Gemeinde 1,7 Millionen Euro an den Landkreis abführen. Positiv entwickelt haben sich die Einnahmen aus der Einkommenssteuer, die im vergangenen Jahr bei 1,9 Millionen Euro lagen, 2018 waren es lediglich 1,45 Millionen Euro. Bei der Gewerbesteuer kalkuliert man in diesem Jahr einen Rückgang auf 1,3 Millionen Euro nach 1,4 im Vorjahr ein. Bei der Erweiterung des Gewerbegebiets in Inchenhofen westlich der Straße nach Pöttmes sind sieben von neun Flächen bereits verkauft, wobei einheimische Bewerber in erster Linie zum Zug kamen. Über die verbleibenden zwei Areale wird noch im Gemeinderat zu sprechen sein. Die Erschließungsarbeiten laufen, im Sommer wird asphaltiert.

Glasfaserausbau und Straßenarbeiten in Inchenhofen

Dann ging es um den Glasfaserausbau. „Da haben wir einen großen Schritt gemacht“, berichtete der Bürgermeister: „Wir haben die Förderzusage für die dritte und letzte Ausbaustufe erhalten.“ Nun liegt es am Gemeinderat, diese Arbeiten zu vergeben, DSL oder die Telekom werden zum Zug kommen.

Die Sanierung von Wasser- und Kanalleitungen nimmt viel Zeit in Anspruch. Es waren Fotos von der Pöttmeser Straße zu sehen, die Schoder so kommentierte: „Man hat gesehen, dass es notwendig war, dass wir da was getan haben.“ In der Aichacher Straße besteht bei der Wasserleitung ebenfalls Sanierungsbedarf. Lobend äußerte sich der Gemeindechef über die Firma, die für die Arbeiten zuständig ist. Die Arbeiten in Sainbach werden nun gleich komplett in Angriff genommen, nachdem die Förderung von 40 auf 70 Prozent angehoben worden ist.

Beim Bebauungsplan westlich der Hagenaustraße wird eine Baufläche von 21.000 Quadratmetern zur Verfügung stehen, 32 Plätze ab einer Größe von 370 Quadratmetern sind in der Planung. Die Gemeinde hält größere Flächen zurück, dort könnte vielleicht eines Tages ein Projekt im sozialen Wohnungsbau zum Tragen kommen. Toni Schoder betonte: „Es ist mir sehr wichtig, dass unsere jungen Leute in Leahad bleiben können.“

Gemeinde könnte sich an Photovoltaik-Anlage beteiligen

Im Norden des Gemeindegebiets entsteht auf einer Fläche von 29 Hektar eine Photovoltaikanlage, im Herbst sollte der Bebauungsplan als Satzung beschlossen werden. Die Gemeinde hat sich ein Mitspracherecht gesichert, falls die Betreiberfirma ihren Sitz wechseln will oder wenn es um die Gewinnabführung geht. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass die Kommune bis zu 20 Prozent der Anteile erwirbt. Inchenhofen gehört zu den sechs Gemeinden in diesem Großraum, die sich zur Paartal Energie zusammengeschlossen haben, um selber Energie zu erzeugen und zu verkaufen. Dazu sagte der Bürgermeister: „Wir sind nicht verpflichtet, dass wir uns an Projekten beteiligen.“

Vor wenigen Tagen hat die Gemeinde die Förderzusage über 20.000 Euro für den Dirtpark erhalten. Über die Wartezeit, die mehr als zehn Monate betrug, äußerte sich dieser Bürgermeister ähnlich kritisch wie einige Tage zuvor Franz-Xaver Ziegler von der Nachbargemeinde Hollenbach, der die gleichen Erfahrungen machen musste.

Historisches Marktfest: Vom 25. bis 27. Juli feiert Inchenhofen wieder das Historische Marktfest, die Vorbereitungen haben längst begonnen. In Kürze wird mit Polizei und Security das Sicherheitskonzept besprochen.

Ferienprogramm 2024: Im Rahmen des Ferienprogramms boten die Vereine wieder 40 Veranstaltungen an.

Schule: Die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Ganztagesbetreuung der Schulkinder wird Maßnahmen in einer Größenordnung von 500.000 bis 800.000 Euro verursachen.

Kirchturm: Hans Schweizer, der Zweite Bürgermeister, berichtete, dass die Kirchturmsanierung in drei, vier Wochen beginnen werde.