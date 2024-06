In Oberbernbach wird wieder der Wunsch nach einer Nordumfahrung laut

Die Bürger beklagen sich über zu viel Verkehr. Es kommt erneut eine Aichacher Nordumfahrung zur Sprache. Der Bürgermeister räumt ihr keine Chancen ein.

Auf der Kreisstraße 2047 rollen Tag für Tag viele Fahrzeuge. Die daraus resultierende Belastung für die Bevölkerung im Stadtteil Oberbernbach am westlichen Eingang von Aichach wurde am Dienstag bei der Bürgerversammlung in diesem Ort beklagt. Es wurde die Forderung laut nach einer Nordumfahrung der Stadt.

Dieses Thema wird seit Jahren immer wieder einmal angesprochen. Doch die Aussichten, dass daraus mehr als ein Wunsch wird, sind gering, wie Bürgermeister Klaus Habermann auf Anfrage erklärte: "Ich sehe da keine Möglichkeit, das in der heutigen Zeit zu realisieren."

Oberbernbacher klagen über zugeparkte Straßen

Über 50 Interessierte waren ins Heim des SC Oberbernbach gekommen und sorgten nach dem Bericht des Bürgermeisters für eine sehr lebhafte Debatte. Dabei wurden im Wesentlichen die Probleme angesprochen, wie sie bei Veranstaltungen dieser Art üblich sind. Über den Winterdienst wurde ebenso geredet wie über das hohe Gras am Friedhof. Wie in den meisten anderen Orten beklagten die Bürgerinnen und Bürger, dass die Verkehrsteilnehmer die erlaubten Geschwindigkeiten überschreiten würden. Und wie einige Tage zuvor bei gleicher Gelegenheit in Klingen hieß es auch in Oberbernbach, dass Straßen mit Fahrzeugen zugeparkt würden. Diese Engpässe sind auf die Nachverdichtung zurückzuführen. Das heißt: In letzter Zeit wurden viele Flächen bebaut, die früher der Natur überlassen waren. Damit werden nun mehr Stellplätze benötigt.

In Oberbernbach leben aktuell 2077 Menschen, 88 mehr als 2021. Damit handelt es sich um den größten Ort außerhalb der Kernstadt. Ferner ging der Bürgermeister in seinem Bericht auf die Feuerwehren und deren Rolle beim jüngsten Hochwasser ein. Im Bereich des Oberbernbacher Wegs waren einige Probleme zu beklagen. Habermann: "Gerade in solchen Krisensituationen spüren wir, wie sehr wir uns auf unsere Feuerwehr in Stadt und Ortsteilen verlassen können." Nun steht die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens an, außerdem soll das Feuerwehrhaus erweitert oder gar neu errichtet werden. Dazu habe es bereits "konstruktive Gespräche" gegeben. Am Feuerwehrhaus in Oberbernbach ist auch ein sogenannter "Leuchtturm" vorgesehen, der von großer Bedeutung werden könnte, wenn es mal zu einem kompletten Stromausfall kommen sollte. (jeb)