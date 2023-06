Versetzte Ortstafel: Ein Wunsch aus Oberbernbach wird erfüllt

Es bleibt bei der versetzten Ortstafel und bei Tempo 70 zwischen Leonhardstraße und Sportplatz. Doch es wird nachgebessert. Dabei geht es um die Querungshilfe.

Die Aufregung um die versetzte Ortstafel im Aichacher Stadtteil Oberbernbach hat sich weitgehend gelegt. Nach über einem halben Jahr Beobachtungsphase haben die Menschen in Oberbernbach durchaus Verbesserungen aufgrund der neuen Situation erkannt. Trotzdem sind zwei Wünsche offen geblieben: ein Hinweis auf die neue Querungshilfe auf Höhe der Leonhardstraße und eine Ausweitung des Tempo-70-Bereiches. Einer wird nun erfüllt.

Im Zuge der Sanierung der Staatsstraße 2047 hatten die Behörden im Oktober die Ortstafel 400 Meter Richtung Ortsmitte versetzt. Zwischen Leonhardstraße und dem Sportplatz ist seither Tempo 70 statt Tempo 50 erlaubt. Nach einer sechsmonatigen Testphase zogen Behörden und Vertreter aus Oberbernbach jüngst Bilanz. Dabei stand fest: Die Oberbernbacher Ortstafel bleibt an der neuen Stelle und auch an Tempo 70 wird festgehalten.

Schön Tempo 70 vor der Einmündung aus Froschham?

Bei dem Treffen äußerte der Aichacher Grünen-Stadtrat Josh Stadlmaier, selbst Oberbernbacher, den Wunsch nach einem zusätzlichen Hinweis für die Verkehrsteilnehmer, "dass sie an der Querungshilfe auf die Fußgänger achten. Denn dort fließt der Verkehr ja jetzt schneller als zuvor". Landrat Klaus Metzger befürwortet das laut einer Mitteilung: "Das könnte zur zusätzlichen Sicherheit der Fußgänger und Radler an dieser Stelle beitragen." Inzwischen haben die Verkehrsbehörde und die Polizei bestätigt, dass das möglich wird. Eine zusätzliche Beschilderung wird demnach in Kürze angebracht. Der Landrat spricht von einer "für alle gut funktionierenden Regelung an diesem Streckenabschnitt", der miteinander erreicht worden sei.

Keine Chance hat allerdings der zweite Wunsch aus Oberbernbach, die erlaubte Geschwindigkeit in Richtung Aichach schon vor der Einmündung aus Froschham auf 70 zu drosseln. Laut Landratsamt lässt das die Straßenverkehrsordnung nicht zu, weil die Sicht im Einmündungsbereich nicht beeinträchtigt werde.