Obergriesbach

vor 32 Min.

Am Pilzstammtisch in Obergriesbach werden frische Pilze aufgetischt

Plus Seit wenigen Wochen treffen sich im Waldgasthof Pilzbegeisterte für einen lockeren Austausch. Initiiert und begleitet wird er von der Pilzsachverständigen Sabine Mengel.

Von Roberta Cojocaru

Gespannt betritt die erste Teilnehmerin mit ihrem Mann den Waldgasthof Da Luigi in Obergriesbach. In der Hand: eine Pappschale mit mehreren weißen Pilzen – im Waldstück des Nachbarn entdeckt. Und sie sind nicht die Einzigen: Kurz darauf trägt eine andere Frau stolz ihre Sammlung an selbst gesammelten Pilzen in einer Metallschale rein und eine weitere Teilnehmerin hat in ihrem Korb mehrere korallenartige Pilze dabei. So langsam füllt sich also der Tisch in der Gaststätte – mit lauter außergewöhnlichen Pilzen und Menschen, die sich beim Pilzstammtisch über ihr Hobby austauschen.

