Der Winterweg in Obergriesbach nimmt Gestalt an

Es wird schon eifrig gewerkelt und gebastelt für den Winterweg in Obergriesbach. Geöffnet ist er vom 24. Dezember bis 6. Januar.

Die Gruppe „Winterweg“ , darunter viele Familien, gestalten heuer nahezu 40 Stationen entlang der Strecke. Diese beginnt an der Pfarrkirche St. Stephan und führt an der nächsten Straße rechts in Richtung Friedhof bis zur Kreisstraße. Dann geht es kurz links am Radweg entlang und wieder links zurück zur Stefanstraße – mit einem Abstecher rechts zur Ecke Eichenweg, Tannenweg, Buchenweg zur Krippe – und zurück zur Kirche.

Einige Stationen laden zum Mitmachen ein

Auf dem Weg gibt es geschmückte Zäune, Tannenbäume, Sterne, ein Wichtelparadies und eine fast lebensgroße Krippe. Einige Stationen laden ein zum Mitmachen. Dort können Kinder zum Beispiel werfen, balancieren riechen und mehr. Bei einem Spaziergang lassen sich die kleinen Kunstwerke bestaunen oder eventuell die eigene Geschicklichkeit testen.

Der Winterweg ist vom Dienstag, 24. Dezember (Heiliger Abend) bis Montag, 6. Januar (Heilige Drei Könige) zu sehen. Die Winterweggruppe wünscht allen viel Freude beim Schauen und Mitmachen und hofft, dass alles an seinem Platz bleibt.