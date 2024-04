Obergriesbach

vor 47 Min.

Ein Flachdach unter lauter Satteldächern in Obergriesbach?

Ein Haus mit Flachdach will ein Bauwerber in Obergriesbach bauen. Der 35 Jahre alte Bebauungsplan würde aber nur ein Satteldach erlauben.

Plus Soll ein 35 Jahre alter Bebauungsplan auch für das letzte Baugrundstück in dem Gebiet gelten? Darüber diskutiert der Gemeinderat Obergriesbach kontrovers.

Von Stefanie Brand

Diskussionsbedarf gab es im Gemeinderat von Obergriesbach zu einer formlosen Bauvoranfrage für den Bau eines Einfamilienhauses in der Zahlinger Straße. Es soll so gar nicht dem gleichsehen, was bisher in dieser Gegend gebaut wurde. Der dort geltende Bebauungsplan „Nördlich der Annastraße“ erlaubt Satteldächer sowie maximal zwei Vollgeschosse von denen eines im Dach oder im Keller untergebracht sein muss. Die Pläne zeigen einen zweistöckigen Bau mit Flachdach.

Daniel Schulz, der als Zweiter Bürgermeister der Gemeinde die Sitzung moderierte, weil Bürgermeister Jürgen Hörmann entschuldigt fehlte, ließ die Pläne des Neubaus an die Wand projizieren. Sie zeigten einen modernen, zweistöckigen Bau mit Flachdach. Schulz erklärte dazu: „Der Bebauungsplan wurde 1987 entworfen und ist 1989 in Kraft getreten.“ Was nun bebaut werden soll, ist das letzte freie Grundstück. Im Vorfeld habe er Gespräche mit den Antragstellern geführt und zu einer formlosen Bauvoranfrage geraten, so Schulz. Seine persönliche Meinung: „Ich sehe es nicht so tragisch. Jede Generation hat ihren eigenen Baustil.“

