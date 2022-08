Ein Obergriesbacher schützt das Klima – und lebt in seinem Bad

Der 83-jährige Adolf Herzog aus Obergriesbach wohnt und schläft überwiegend in seinem Bad. Dabei geht es ihm vor allem um eines: die Zukunft der Kinder.

Vor mehr als 50 Jahren fuhr Adolf Herzog in seinem VW Käfer über Deutschlands Landstraßen und Autobahnen. Von Bayern nach Norddeutschland, 600 Kilometer Heimfahrt zur Familie während der Probezeit – nur übers Wochenende. Damals ahnte er noch nicht, dass ihn das Produkt, durch das er seit Kurzem seinen Lebensunterhalt verdiente, viele Jahre später erschüttern würde. Für das Augsburger Maschinenbauunternehmen Kuka konzipierte er als Ingenieur Roboter. Diese bauten am Fließband wiederum besagtes Produkt: das Auto.