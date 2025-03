Gartenbauverein Obergriesbach wird heuer 75 Jahre alt

Mit so einem Andrang hatte Vorsitzender Alexander Nenninger nicht gerechnet. 55 Besucherinnen und Besucher waren zur Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Obergriesbach gekommen. Der Verein feiert heuer sein 75-jähriges Bestehen und feiert das Gründungsjubiläum im September mit einem Herbstfest.

Schriftführerin Burgi Higl ließ das Gartenjahr 2024 Revue passieren. Unter anderem blickte sie auf die Wahl 2024 zurück, bei der sich überraschend das Ehepaar Alexander und Nadine Nenninger als Vorstand zur Verfügung gestellt hatte. Beide belegten bald nach der Wahl einen Baumschneidekurs, um sich fachlich im Verein einzubringen. Des Weiteren wurden auf dem Wanderweg vom Wittelsbacher Land, für den der Obst- und Gartenbauverein die Patenschaft übernommen hat, kleine Ausbesserungen vorgenommen. Über viele Jahre hatte Berthold Schmitt den Weg intakt gehalten. Der Kassenbericht von Claudia Weiser wies ein leichtes Minus auf, was unter anderem der Wartung der beiden Vertikutierer des Vereins geschuldet war. Der Erhöhung des Mitgliedsbeitrags auf zehn Euro wurde einstimmig angenommen.

Ab sofort stehen die beiden der Vertikutierer bei Lorenz Mahl unter den Rufnummern 08251/6912 oder 0176/23487023 zum Ausleihen zur Verfügung. Am Samstag, 22. März, wird die Aktion „Saubere Landschaft“ durchgeführt. Für das Ferienprogramm am 26. August ist eine Wanderung an der Paar vorgesehen. Am 27. September findet anlässlich des Gründungsjubiläums ein Herbstfest auf dem Gelände des Schützenvereins statt.

