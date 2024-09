86 Prozent der abzugebenden Grundsteuererklärungen aus der Gemeinde Obergriesbach liegen mittlerweile in der Verwaltungsgemeinschaft Dasing vor. Dieser hohe Prozentsatz war für den Gemeinderat von Obergriesbach am Dienstagabend Grund genug, auf Basis der so errechneten Grundsteuermessbeträge den Hebesatz anzupassen. Er gilt für die Menschen im Ort ab 1. Januar 2025.

