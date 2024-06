Obergriesbach

06:00 Uhr

In Obergriesbach und Zahling gibt es Alternativen zur Dorfwirtschaft

Plus Eine klassische Dorfwirtschaft gibt es in der Gemeinde nicht mehr. Doch im Obergriesbacher Gemeinschaftshaus und im Zahlinger Bürgerhaus kommen die Menschen zusammen.

Von Stefanie Brand

Weder in Obergriesbach noch im Ortsteil Zahling lässt sich heute noch eine klassische Dorfwirtschaft ausmachen, die tagtäglich geöffnet ist und in der sich die Menschen zum Ratschen und Trinken treffen. Doch es gibt Alternativen: den Waldgasthof Da Luigi in Obergriesbach und das Bürgerhaus in Zahling.

Viele erinnern sich noch immer an die einstige Schlosswirtschaft und an die Kneipe, die es einst am Bahnhof gab. Unter ihnen auch Stefan Asam, der dritte Bürgermeister der Gemeinde: Die Kneipe am Bahnhof sei dem gleich gekommen, was man umgangssprachlich als "Boazn" bezeichnet. Fußballfans gingen dorthin, Arbeiter bekamen eine Brotzeit und wenn nebenan ein Ball gefeiert wurde, gab es in ebendieser "Boazn" etwas zu essen. Als klassische Dorfwirtschaft bezeichnen möchte Asam die Kneipe, die es längst nicht mehr gibt, allerdings nicht.

