Kräuterbuschen bringen Spende für Kinderheim in Tansania

An ein Kinderheim in Moshi/Tansania , ein Projekt von Kaplan Apollinaris Ngao, gehen die Spenden, die an Maria Himmelfahrt in der Pfarrgemeinde Obergriesbach für die Kräuterbuschen eingingen. Sieglinde Kast hatte sie zusammen mit zwei Helferinnen gebunden. Sie wurden gegen eine Spende abgegeben. Die Kräuterexpertin schmückt schon seit vielen Jahren zu Mariä Himmelfahrt eine große und eine kleine Kräuterkerze und eine Kräuteruhr zu Ehren Mariens. Dieses Jahr war ihr Geschenk an die Mutter Gottes drei Friedenstauben. Für die Kinder, die aus Griesbeckerzell, Obergriesbach und Sulzbach kamen, hatte Kast extra Kräuterkränzchen gebunden.

Kaplan Apollinaris Ngao, der seit seiner Aushilfstätigkeit in der Pfarrei immer wieder gerne nach Obergriesbach kommt und Pater Peter, der Pfarrer Tobias Seyfried im Urlaub vertritt, feierten mit vielen Besuchern die Andacht. Zur feierlichen Gestaltung trug auch der Zegos-Chor unter der Leitung von Christina Thurner Toetz bei. Meditative Texte für die Andacht hatte Birgit Schacherl vorbereitet. Ergriffen lauschten die Besucher dem Lied zur scharzen Madonna, gesungen von Peter Lenz und Christina Thurner Toetz. Zum Ende der Andacht ließen die beiden Patres und Sieglinde Kast drei weiße Tauben fliegen, mit den Wünschen um „Frieden, Liebe und Hoffnung“. Auch der Erlös aus dem Kuchenbüfett geht an das Projekt von Kaplan Apollinaris.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!