Neue Ehrenmitglieder im Soldaten- und Kriegerverein

Bei der Jahreshauptversammlung des Krieger- und Soldatenvereins Obergriesbach konnte Vorsitzender Berthold Schmitt unter den vielen Mitgliedern auch den Bürgermeister Daniel Schulz begrüßen. Schriftführer Herwig Frank ließ das Vereinsjahr Revue passieren und berichtete von einem Zuwachs von zehn weiblichen und männlichen Mitgliedern. Der Verein hat damit nun 205 Mitglieder, davon 29 weibliche. Schatzmeister Hubert Wachinger berichtete von den Einnahmen und Ausgaben, wobei die Kasse mit einem leichten Minus abschloss. Vorsitzender Berthold Schmitt richtete dankende Worte an seine Vorstandskameraden, an die Gemeinde Obergriesbach und an alle, die dem Verein geholfen hatten. Bevor er auf die nächsten Termine hinwies, gab es eine Reihe von Ehrungen für langjährige und verdiente Mitglieder. Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Stefan Baierl, Josef Karl, Johann Leopold und Johann Rieblinger. Das Ehrenkreuz in Gold und die Treuenadel für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielt Schießwart Manfred Kaiser. Heinrich Neumann erhielt ebenfalls das Ehrenkreuz in Gold und wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Weitere Ehrungen: Ehrenkreuz in Silber für Richard Marienfeld, Ehrenkreuz in Bronze für Gerhard Kinzel und Ludwig Kolper. 50 Jahre Mitgliedschaft: Georg Glas, 40 Jahre: Roman Schickinger, Josef Ostermayr und Peter Thurner, 20 Jahre: Hans Breitsameter.