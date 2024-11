Neue Ministranten in der Pfarrei St. Stephan in Obergriesbach

In der Pfarrkirche St. Stephan in Obergriesbach wurden fünf neue Ministranten eingeführt. Sie zogen inmitten der Ministrantenschar zum Gottesdienst ein und stellten sich nach der Predigt namentlich vor. Pfarrer Tobias Seyfried befragte sie zu ihrer Bereitschaft, „mitverantwortlich zu sein für unser Gotteshaus und einen würdigen Gottsdienst“, was die Minis mit „Ich bin bereit“ beantworteten. Anschließend bekamen sie vom Pfarrer das Ministrantenkreuz und das kleine Handbuch „Was du als Ministrant wissen musst“. Von den Gottesdienstbesucherinnen und -besuchern bekamen sie ordentlich Beifall.

