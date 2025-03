Obergriesbach muss Kredit über 3,5 Millionen Euro aufnehmen

Nach vier Stunden nicht öffentlicher Vorberatung, in der laut Daniel Schulz, dem Zweiten Bürgermeister Obergriesbachs, der kommunale Haushalt „lebhaft diskutiert“ wurde, war es am Dienstagabend vergleichsweise ruhig im Gremium. Markus Treffler, Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft Dasing, präsentierte den Haushalt und erklärte, was nötig ist, um den Haushaltsausgleich zu erreichen. Aus der allgemeinen Rücklage müssen gut 450.000 Euro entnommen werden. Im Zahlinger Baugebiet „Am Wiesenrand“ sind zehn Bauplätze zu verkaufen, was in Summe 2,44 Millionen Euro in die Gemeindekasse spülen soll. Darüber hinaus ist eine Kreditaufnahme von 3,5 Millionen Euro nötig, um den Haushaltsausgleich zu schaffen. Auch der Verkauf des Grundstücks des ehemaligen Lagerhauses in Zahling wurde eingepreist, um die angespannte Haushaltslage zu wuppen. Doch wohin fließen die Millionen in Obergriesbach heuer eigentlich?

