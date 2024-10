Obergriesbacher Ministranten sammeln 3000 Kilogramm Äpfel

Beim Erntedankfest der Pfarrei St. Stephan Obergriesbach boten die Ministranten gegen eine Spende Apfelsaft in Fünfliterbeuteln an. In einer Gemeinschaftsaktion hatten sie aus der ganzen Pfarreiengemeinschaft Zegos rund 3000 Kilogramm Äpfel gesammelt. Daraus wurden 1465 Liter Apfelsaft, wie Pfarrer Tobias Seyfried beim Gottesdienst sagte. Die Aktion war seine Idee, um die Ministrantenkasse für kommende Unternehmungen aufzupolstern. Vor der Kirche wurden außerdem Brote für die „Aktion Minibrot“ gegen eine Spende angeboten.

Katharina Wachinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Spende Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Obergriesbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis