Rita Bergmair war die gute Seele im Pfarrbüro Obergriesbach

29 Jahre lang war Rita Bergmair die gute Seele mit Herz und Engagement im Pfarrbüro in Obergriesbach. Beim Gottesdienst wurde sie von Pfarrer Tobias Seyfried in den Ruhestand verabschiedet. Die Kirche war so voll, wie sonst nur an Weihnachten. Die Kirchenbesucher brachten damit die Verbundenheit mit der Pfarrsekretärin und ihre Beliebtheit zum Ausdruck.

1996, das Pfarrbüro gab es erst seit drei Jahren, trat Rita Bergmair als Nachfolgerin von Monika Wördehoff-Krüdelbach ihre Tätigkeit im Pfarrbüro an. Damals war Pater Adolf Groh der Pfarrer und für die Pfarreien Obergriesbach, Taiting und Zahling zuständig. 2001 wurde dann die heutige Pfarreiengemeinschaft mit Pfarrer Karl Heinz Reitberger und dem damaligen Gemeindereferenten Martin Liebau gegründet – ein neuer Abschnitt mit vielen neuen Herausforderungen. Egal, welche Anforderungen anstanden, Bergmair hatte für jeden, der ins Pfarrbüro kam, ein freundliches Gesicht und freundliche Worte. Im September 2022 kam dann nochmal ein Wechsel. Mit Pfarrer Tobias Seyfried bekam sie einen neuen, engagierten Chef, mit dem sie ebenfalls gut zusammen arbeitete. In ihrer Arbeit, die sehr vielseitig und nie langweilig war, ging sie voll auf. Unterstützt wurde sie stets auch von ihrem Mann Peter mit Tipps und Anregungen, besonders bei der Bearbeitung des Pfarrbriefs.

Im Rahmen der Verabschiedung stellte Pfarrer Seyfried auch die Nachfolgerin vor. Simone Sitta ist seit Anfang des Jahres zur Einarbeitung im Pfarrbüro und war die Wunschkandidatin von Rita Bergmair, wie der Pfarrer verriet. Jetzt freut sich Bergmair auf mehr Zeit mit ihrer großen Familie. Der Pfarrgemeinderat hatte Sekt und Häppchen, die aus der ganzen Pfarreiengemeinschaft kamen, bereitgestellt, um mit der beliebten Sekretärin anzustoßen und ein paar Worte zu wechseln. Zum Schluss schickte Dekanatsreferent Martin Liebau ein dickes Lob hinterher : 29 Jahre Pfarrsekretärin, drei Pfarrer, vier Bischöfe und drei Päbste lang -Respekt!

