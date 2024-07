Unbekannte brechen in Obergriesbach in vier Gewerbebetriebe ein

Ein oder mehrere unbekannte Täter sind in vier gewerbliche Anwesen im Ortsbereich Obergriesbach eingebrochen. Der Tatzeitraum liegt nach Polizeiangaben zwischen Freitag, 12. Juli, 19 Uhr und Sonntag, 14. Juli, 9.30 Uhr. Der gesamte Diebstahlschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Wie die Polizei mitteilt, drang der Täter in zwei Fällen in der Stefanstraße durch aufgebrochene Erdgeschossfenster in Firmenobjekte ein und durchsuchte anschließend die Büroräume nach Diebesgut. Des Weiteren ging der Einbrecher ein Fenster an einem Firmenanwesen in der Annastraße an und versuchte in das Gebäude einzusteigen.

Täter entwendet neben Bargeld auch eine Fräsmaschine

Der vierte Tatort befindet sich in der Straße „Im Tal“ (Ortsteil Zahling). Hier verschaffte sich der Täter ebenfalls Zugang zu den Werkstatt- und Büroräumen einer Firma und entwendete neben Bargeld auch eine Fräsmaschine. Hinweise erbittet die Polizei Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-11. (AZ)