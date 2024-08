Vom ungenutzten Grundstück zum beliebten Treffpunkt für Kinder und Erwachsene

Die Tiere waren zuerst da, berichten die Familien auf dem Spielplatz an der Straße Am Weiher in Obergriesbach. Sie zeigen auf ein kleines, abgegrenztes Areal mit Gummi-Hüpftieren. Ein Schild am Zaun und die bunten Buchstaben darauf verraten, dass sich hier der „Reit- und Streichelzoo am Weiher“ befindet. Die kunterbunten Spieltiere warten dort auf Streicheleinheiten oder auf Gras in ihren Trögen. Sie sind einen halben Meter hoch und lassen sich prima an den Ohren packen, um damit herumzuhüpfen.

