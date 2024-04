Zuschüsse für Maibaum und für Renovierung des Schützenheims

Der Gemeinderat Obergriesbach entscheidet über mehrere Zuschussanträge der Freiwilligen Feuerwehr, des Schützenvereins und des Sportvereins.

Für den Schützenverein Hubertus Obergriesbach und die Freiwillige Feuerwehr Obergriesbach gab es in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend gute Nachrichten. Die Feuerwehr erhält für die Aufstellung des Maibaums am 30. April und die Ausrichtung des Maifests am 1. Mai einen Zuschuss von 250 Euro. Auch die Renovierungsarbeiten des Schützenvereins Hubertus Obergriesbach bezuschusst die Gemeinde.

Die Renovierungsarbeiten im Schützenverein könnten sich auf circa 9400 Euro belaufen: etwa 1700 Euro wird das Material für den neuen Fußboden kosten, auf 6600 Euro werden die Kosten für die neue Küche geschätzt und für weitere 1100 Euro soll eine Theke angeschafft werden. Die Arbeiten werden in Eigenregie durchgeführt. Daniel Schulz, der Zweite Bürgermeister der Gemeinde, und Stefan Asam, der Dritte Bürgermeister, schlugen vor, bei der Bezuschussung zwischen Mobiliar und Material zu entscheiden, das im Haus selbst verbaut wird. Schulz‘ Vorschlag: Die Gemeinde übernimmt die Materialkosten für den Fußboden (1.700 Euro) und bezuschusst die Küche pauschal mit 500 Euro, was alle Mitglieder des Gemeinderats mittrugen.

Finanzieller Spielraum ist enger

In der Diskussion wurde deutlich, wie wichtig die Unterstützung der Vereine dem Gremium ist – und das obgleich alle wissen, dass sie viel weniger finanziellen Spielraum haben als früher. Hans Willer erinnerte sich an eine Förderung von 20 Prozent, die pauschal in der Vergangenheit gewährt wurde, kam aber in Summe damit auf einen ähnlichen Zuschussbetrag. Johannes Asam sprach sich dafür aus, trotz der angespannten Haushaltslage dort zu investieren, wo Ehrenamtliche unterwegs sind, die das Leben im Ort auch mitprägen. Peter Liebl ergänzte schmunzelnd, dass damit sowohl Ehrenamtliche in Obergriesbach als auch in Zahling gemeint seien.

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung fielen noch weitere Entscheidungen, die den Sportverein Obergriesbach betrafen. Erlaubt wird dem SVO die Anbringung einer bedruckten Spanndecke in den Vereinsfarben inklusive umlaufender LED-Beleuchtung im Kabineneingang des Gemeinschaftshauses. Zudem darf der SVO ein Mosaik an der Außenwand unter dem Anbau anbringen, das von Vereinsmitglied Hubert Asam gestaltet wird und etwa eine Größe von 1,20 mal 1,20 Meter haben soll.