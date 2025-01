Band Best Brew spendet Einnahmen für die Aichacher Tafel

Die Band Best Brew aus Obermauerbach (Stadt Aichach) übergab schon fast traditionell die Einnahmen ihres jährlichen Benefizkonzertes und verschiedener zusätzlicher Aktionen des vergangenen Jahres an Ulrike Herger vom Caritasverband für den Landkreis Aichach-Friedberg. Mit den gespendeten 1860 Euro freuen sich die Musiker um Canadawirt Rainer Knauer, wieder speziell die Tätigkeit der Tafel Aichach unterstützen zu können. Die kompletten Einnahmen der Canada Country Benefiz Jam am 5. April werden ebenfalls gespendet.

