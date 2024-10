Ein Drei-Männer-Gesang zu Zither, Gitarre und Bass

Sebastian Horn, Sänger und Texter von „Dreiviertelblut“ und „Bananafishbones“ stammt aus einer Familie, in der leidenschaftlich bayrische Volkslieder gesungen wurden. Josef Brustmann, Wort- und Musikkabarettist, kommt von der Klassik und der Volksmusik. Benni Schäfer, mit 15 noch Punker, dann leidenschaftlicher Jazzer, ist heute ein höchst gefragter Bassist. Drei ganz verschiedene musikalische Biographien, die all ihre Erfahrung und ihr Können in dem brandneuen Projekt Isara Rapidus zusammenschmeißen und am Donnerstag, 24. Oktober, im Canada in Obermauerbach (Stadt Aichach) präsentieren. Einlass 19 Uhr - Beginn gegen 20.15 Uhr. (AZ)

Zither Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Josef Brustmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Canada Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis