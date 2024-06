Oberwittelsbach

17:45 Uhr

Höhenlage bewahrt Oberwittelsbach vor Hochwasser

Die Straße zwischen Oberwittelsbach und Aichach soll ausgebaut werden. Der Schutz der alten Baumallee hat dabei Vorrang. Beginn ist noch in diesem Jahr.

Von Christian Lichtenstern

Die Oberwittelsbacher leben zwar nicht auf einer Insel der Seligen, aber auf einem Bergrücken. Und in Hochwasserzeiten ist die Höhenlage des Aichacher Stadtteils sicher kein Nachteil. Dass die rund 400 Einwohner weitestgehend schadlos durch den Dauerregen am ersten Juni-Wochenende gekommen sind, hat sicher dazu beigetragen, dass es bei der Bürgerversammlung im Burghof keine Anfrage oder Anliegen aus der Ortschaft an Bürgermeister Klaus Habermann gab.

Nur Gregor Triltsch, Sohn des 2008 verstorbenen Oberwittelsbacher Energiepioniers und Umweltpreisträgers Wolfgang Triltsch, erkundigte sich nach dem Bericht des Rathauschefs über die Ausrichtung und die Ziele der neuen interkommunalen Paartal-Energie Gesellschaft, die Aichach, Schrobenhausen, Kühbach, Inchenhofen, Dasing und Hohenwart derzeit gemeinsam aus der Taufe heben, um regenerative Energieerzeugung, Vermarktung und Speicherung in der Region voranzubringen. Zum Ort selbst gab es keine Nachfragen der rund 50 Anwesenden. Nach einer Stunde beendete Habermann die Versammlung. Die hohe Beteiligung (jeder Achte aus Oberwittelsbach war da) zeigt aber das hohe Interesse an der Stadtpolitik.

