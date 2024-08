Rettungshubschrauber fliegt schwer verletzte Motorradfahrerin in Klinik

Eine 57-jährige Motorradfahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall im Altomünsterer Ortsteil Oberzeitlbach (Landkreis Dachau) schwer verletzt. Die Unterallgäuerin fuhr am Donnerstag gegen 14.05 Uhr auf der Staatsstraße ST2047 in Richtung Dachau. Wie die Polizeiinspektion Dachau mitteilte, konnte die Motorradfahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen, als das Auto vor ihr auf Höhe der Abzweigung nach Schauerschorn verkehrsbedingt anhielt. Sie fuhr auf den stehenden Wagen auf.

Dadurch geriet das Motorrad in den Gegenverkehr und prallte gegen einen Kleintransporter. Laut Polizei erlitt die 57-Jährige schwere Verletzungen und musste von einem Rettungshubschrauber in ein Münchner Klinikum geflogen werden. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden an allen drei Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.