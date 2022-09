32-Jähriger kommt in Odelzhausen von der Straße ab

Ein Autofahrer aus Pfaffenhofen an der Glonn hat auf der nassen Fahrbahn der Staatsstraße 2052 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Ein 32 Jahre alter Autofahrer aus Pfaffenhofen an der Glonn ist am Mittwoch gegen 21 Uhr mit seinem BMW von der Staatsstraße 2052 abgekommen und in einem Graben zum Stehen gekommen. Das teilt die Polizei mit. Der Mann war in Richtung Odelzhausen unterwegs als er in einer Kurve bei nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Es rutschte etwa 100 Meter in eine Wiese. Der Fahrer verletzte sich leicht und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt.

Fahrer war offenbar alkoholisiert unterwegs

Bei der Unfallaufnahme wurde bei ihm Alkoholgeruch festgestellt, woraufhin ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,84 Promille ergab. Deshalb wurde eine Blutentnahme veranlasst und sein Führerschein sichergestellt. Der neuwertige BMW musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro. Gegen den Fahrer wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Die Freiwilligen Feuerwehren Odelzhausen und Höfa unterstützten vor Ort. (inaw)