Betrunkener verliert Kontrolle über sein Auto und überschlägt sich

Ein 38-jähriger Dachauer hat auf der Staatsstraße 2051 von Odelzhausen in Richtung Wiedenzhausen (beide Landkreis Dachau) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sich überschlagen. Wie die Dachauer Polizei mitteilte, war der Mann am Sonntag gegen 20.15 Uhr in einer Linkskurve ohne Fremdeinwirkung ins Schleudern geraten und von der Straße in den Graben abgekommen. Das Auto blieb nach dem Überschlag auf dem Dach liegen. Der leicht verletzte Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien.

Laut Polizei stellten die eingetroffenen Beamten Alkoholgeruch bei dem Unfallfahrer fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der Rettungsdienst brachte den Dachauer ins Krankenhaus, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Den 38-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher.

Unfallfahrzeug mit Totalschaden

Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Das Auto ist laut Polizeiinspektion Dachau nicht mehr fahrbereit gewesen und musste geborgen und abgeschleppt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Odelzhausen zur technischen Hilfeleistung und Verkehrslenkung im Einsatz.