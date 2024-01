Jugendliche sind in Odelzhausen mit Softairwaffe unterwegs

Die Waffe sieht nach Angaben der Polizei täuschend echt aus. Zwei 16-Jährige erwartet nun eine Anzeige.

Die Polizei in Dachau ist am Dienstagnachmittag informiert worden, dass im Bereich der Lukkaer Straße in Odelzhausen zwei Personen mit einer Schusswaffe hantieren würden. Eine Streife konnte die Jugendlichen – laut Mitteilung der Polizei zwei 16-Jährige aus dem Landkreis Dachau – im Bereich der Hauptstraße in Odelzhausen ausfindig machen. Einer der beiden hatte eine Softair-Handfeuerwaffe bei sich. Da das Führen dieser täuschend echt aussehenden, sogenannten Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit verboten ist, erwartet den 16-Jährigen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz. Die Pistole wurde sichergestellt. (cli)