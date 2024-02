Unfall auf der A8: Maserati kollidiert mit einem Daimler Benz

Auf der Autobahn kommt es am Samstag bei Odelzhausen zu einem Unfall mit mehreren Verletzten. Den Unfall soll der Fahrer eines weißen Autos verursacht haben.

Bei einem Unfall auf der Autobahn A8 bei Odelzhausen sind am Samstag vier Menschen leicht verletzt worden. Ein Maserati-Fahrer hat laut Polizei die Kontrolle über sein Auto verloren und kollidierte mit einem Daimler Benz. Verursacht haben soll den Unfall der Fahrer eines weißen Autos mit einem Spurwechsel. Die Verkehrspolizei sucht nach Zeugen.

Mehrere Notrufe erreichten am Samstag gegen 15.30 Uhr die Polizei und die Einsatzzentrale des Rettungsdienstes. Gemeldet wurde ein Verkehrsunfall mit zahlreichen Verletzten, welcher sich auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart im Bereich Odelzhausen ereignet hatte. Deshalb entsandte die Integrierte Leitstelle auch einen Rettungshubschrauber an die Unfallstelle.

Maserati ist über alle Fahrspuren der A8 geschleudert

Nach Eintreffen der ersten Streifenbesatzungen der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck, fanden sie vor Ort ein rundum beschädigtes, schwarzes Auto der Marke Maserati vor. Das hochmotorisierte Fahrzeug war offensichtlich aufgrund der hohen Dynamik das Anpralls an Verkehrseinrichtungen quer über alle Fahrspuren geschleudert und auf der linken Spur, mit der Front entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung, zum Stehen gekommen. Aufgrund der Spurenlage hatte der außer Kontrolle geratene Maserati auch einen schwarzen SUV der Marke Daimler Benz touchiert, welcher etwa 250 Meter nach der Unfallstelle mit einem schweren Heckschaden auf dem Pannenstreifen stehen blieb.

Von den fünf teils hochbetagten Insassen des Maserati, wurden vier leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Glück im Unglück hatte auch der Fahrer des Daimler-Benz, da auch er nur leichte Verletzungen erlitten hatte. Auch er wurde auf dem Landweg zur Untersuchung in eine Klinik transportiert. Der Sachschaden am Maserati wurde auf 20.000 Euro geschätzt, der Schaden am Daimler-Benz auf rund 15.000 Euro.

Ein Autofahrer soll den Maserati "geschnitten" haben

Der Fahrer des Maserati, ein 63jähriger aus dem Landkreis München, hat laut Polizei angegeben, den mittleren der drei Fahrstreifen mit einer Geschwindigkeit von etwa 120 Stundenkilometern (km/h) befahren zu haben. Auf Höhe der Unfallstelle sei er von einem weißen Auto geschnitten worden, welche im Begriff gewesen sein, vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen zu wechseln. Bei einem Ausweichversuch nach links habe er dann das Lenkrad „verrissen“ und sein Auto sei außer Kontrolle geraten. Details zu dem möglicherweise flüchtigen weißen Pkw kann die Polizei nicht nennen.

Da den erfahrenen Unfall-Ermittlern der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck am Maserati ferner Unfallschäden aufgefallen waren, welche sich nicht ohne Weiteres mit dem von unbeteiligten Zeugen geschilderten Unfallablauf in Einklang bringen lassen, sucht sie nach weiteren Zeugen. Wer sachdienliche Angaben zu dem Unfallgeschehen machen kann, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 089/89118-0 mit der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck in Verbindung zu setzen.

Feuerwehren und Rettungshubschrauber auf der A8 im Einsatz

Zur technischen Rettung und Absicherung der Unfallstelle befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren Adelzhausen und Odelzhausen vor Ort. Aufgrund der großen Anzahl von Verletzten, waren von der Integrierten Leitstelle drei Rettungswagen und ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle beordert worden. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurden von Mitarbeitern der Autobahnmeisterei, A-Plus, flankiert, welche die Reinigung der Unfallstelle von Trümmerteilen übernahmen.

Aufgrund des guten Zusammenspiels der Einsatzkräfte, so die Polizei, konnte die Totalsperrung der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart bereits nach einer Stunde wieder aufgehoben werden. Der Verkehr hatte sich zwischenzeitlich bis zur Ausfahrt Sulzemoos zurückgestaut. (bac)