Unfall bei Odelzhausen: Autofahrer überholt und prallt in Motorrad

Bei einem Unfall zwischen Odelzhausen und Pfaffenhofen an der Glonn wurde ein Motorradfahrer verletzt. Ein Autofahrer hatte ihn beim Überholen übersehen.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall zwischen Odelzhausen und Pfaffenhofen an der Glonn (Landkreis Dachau) beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden.

Ein 43-Jähriger war am Donnerstag mit seinem BMW gegen 19.10 Uhr auf der Staatsstraße 2052 von Odelzhausen in Richtung Pfaffenhofen an der Glonn unterwegs. Der Augsburger überholte einen vor ihm fahrenden Traktor. Wie die Polizei mitteilte, übersah er dabei den entgegenkommenden 21-Jährigen auf seinem Motorrad der Marke Yamaha.

18.000 Euro Schaden bei Unfall zwischen Odelzhausen und Pfaffenhofen

Motorrad und Auto stießen zusammen. Der 21-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde ins Klinikum Dachau eingeliefert. Es entstand Sachschaden von etwa 18.000 Euro. Gegen den Autofahrer wird wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. (nsi)