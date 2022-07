Unfall in Odelzhausen: Frau übersieht entgegenkommenden Audi

Beim Abbiegen sieht eine 64-jährige Autofahrerin einen Audi nicht. Beim Zusammenstoß in Odelzhausen werden beide Autofahrerinnen verletzt.

Zwei Frauen haben am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Odelzhausen Verletzungen erlitten. Die 64-jährige Verursacherin hatte den zweiten Wagen, einen Audi, übersehen.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei Dachau gegen 7.40 Uhr, als die 64-Jährige mit ihrem VW Caddy von der Rudolf-Diesel- nach links in die Robert-Bosch-Straße abbog. Sie übersah dabei den entgegenkommenden Audi einer 44-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Die verletzten Frauen wurden in Krankenhäuser gebracht. Ihre Autos waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Gegen die 64-Jährige wird nun wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. (AZ)