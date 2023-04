Zwei Verletzte nach Zusammenstoß im Kreisverkehr in Odelzhausen

Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr kracht es: Eine 55-Jährige aus dem Landkreis Aichach-Friedberg hat zuvor ein vorfahrtsberechtigtes Auto übersehen.

Bei einem Unfall an einem Kreisverkehr in Odelzhausen sind am Freitagnachmittag zwei Autofahrerinnen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 55 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Aichach-Friedberg gegen 15.40 Uhr von der Dietenhausener Straße kommend in den Kreisverkehr auf der Hauptstraße ein und übersah dabei ein Auto im Kreisverkehr. Sie stieß mit dem Wagen der 36 Jahre alten Münchnerin zusammen.

Beide Fahrerinnen wurden durch den Aufprall leicht verletzt und wurden ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war zur Verkehrsunfallaufnahme sowie für Bergungsmaßnahmen für rund eine Stunde gesperrt. (AZ)