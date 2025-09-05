Oldtimertreffen in Pöttmes findet nach Ausfall 2024 wieder statt

Oldtimer-Liebhaber und Liebhaberinnen treffen sich am Sonntag, 7. September, erneut auf dem Pöttmeser Marktplatz. Auf einer eigenen Traktorwiese gibt es ebenfalls viel zu sehen. Auf einem Teilemarkt können Besucher Ersatzteile und Zubehör erstehen.

Das Oldtimertreffen hatte 2024 eine Pause eingelegt. Die Veranstalter, die Oldtimerfreunde Pöttmes, hatten im vergangenen Jahr nicht ausreichend Helfer zur Verfügung gehabt, um die Großveranstaltung auf die Beine zu stellen.

Beim Oldtimertreffen in Pöttmes sind Fahrzeuge von vor 1975 zu sehen

Am Sonntag werden nun wieder alte Motorräder und Autos bis Baujahr 1985 sowie Traktoren bis Baujahr 1975 präsentiert. Das Oldtimertreffen dauert von 9 bis 16 Uhr. Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen ihre Fahrzeuge nicht anmelden. Rund 60 Helferinnen und Helfer packen beim 25. Oldtimertreffen mit an.

Werner Schlaegel, Gründungsvorsitzender des Vereins, ist dankbar für die Unterstützung von Franziskus Freiherr von Gumppenberg. Dieser stellt den Oldtimerfreunden erneut die Höfe des Schlosses für die Veranstaltung zur Verfügung. Somit können alle Oldtimer-Besitzer ihre Gefährte nicht nur auf dem Marktplatz, sondern unter anderem auch in den Schlosshöfen abstellen.

Oldtimerfreunde Pöttmes warben im Verein seit Monaten um Helfer fürs Oldtimertreffen

Einfach sei es nicht gewesen, nach der Unterbrechung im vergangenen Jahr wieder genug Helfer zu organisieren, sagt Schlaegel. Der Verein habe schon viele Monate vor dem Oldtimertreffen immer wieder aktiv den Kontakt zu den aktuell 100 Vereinsmitgliedern gesucht: „Da haben wir einfach immer mal wieder nachgefragt.“

Obwohl sich am Ende ausreichend Helferinnen und Helfer fanden, sei die Organisation der Großveranstaltung erneut herausfordernd gewesen, so Schlaegel. Das Veranstaltungsgelände sei sehr verwinkelt. Es werde viel Platz für die Oldtimer-Besitzer sowie die Besucherinnen und Besucher benötigt.

Pöttmeser Geschäfte haben am Sonntag von 11 bis 16 Uhr geöffnet

Auch die Feuerwehren aus den verschiedenen Ortsteilen sind am Sonntag tatkräftig im Einsatz, um die Organisatoren des Oldtimertreffens zu unterstützen.

Der Eintritt für alle Besucherinnen und Besucher beträgt weiterhin zwei Euro. Oldtimer-Besitzerinnen und -Besitzer, die mit ihren Gefährten kommen, zahlen nichts. Von 11 bis 16 Uhr haben die Pöttmeser Geschäfte geöffnet.